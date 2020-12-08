Экономика

Псковские антимонопольщики проверят информацию о троекратном росте цен на «Дипроспан»

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 Fm) пообещала разобраться с резким ростом цена на лекарственный препарат «Дипроспан» (оказывает противовоспалительное, противоаллергическое и иммунодепрессивное действие) в регионе. Жители области отмечают, что лекарство этим летом подорожало с 200 до 700 рублей.

«В нашем управлении немного инструментов реагирования на рост цен на лекарства, поскольку на территории Псковской области нет их производителей», - добавила она.

Гость студии напомнила, что Росздравнадзор и региональный комитет по здравоохранению контролируют стоимость препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых. По этому документу устанавливаются максимально возможные надбавки. Если они нарушаются, аптеки могут оштрафовать.

Что касается общего роста цен, в частности, на продукты, то здесь Ольга Милонаец заверила, что возглавляемое ею антимонопольное ведомство регулярно проводит мониторинг – в частности, по динамике цен на продукты, входящие в так называемую социальную корзину.

«Мы мониторим ситуацию на рынке, выясняем, есть ли где-то дешевле или дороже. Запрашиваем информацию у поставщиков и передаем эту информацию нашим коллегам в центральном аппарате. До сих пор, кстати, идет рассмотрение дел по растительному и подсолнечному маслу. Там возник вопрос к повышению цен со стороны производителей», - рассказала она.

Ольга Милонаец также напомнила, что у администрации Псковской области есть право в случае фиксирования роста цен на продукты питания, которые входят в социальную корзину (порядка 15 наименований), обратиться в правительство РФ, чтобы кабмин в свою очередь наложил вето на рост цен. Такое возможно, по ее словам, в случае превышения 20%-го роста цен.

«Когда к нам поступает такая информация, мы ее проверяем, и, если видим, что рост цен действительно превысил 20%, мы отправляем эти данные областным властям», - добавила гость студии.

Ольга Милонаец уточнила, что на сегодняшний день пока не выявлено таких фактов, также, как и сговора в торговый сетях, когда устанавливается единый ценник на какие-то товары.