Экономика

Инвестор Андрей Гарусов ищет стартапы

Предприниматель Андрей Гарусов запускает инвестиционную площадку - Garusov Business Ecosystem.Площадка имеет большие амбиции и должна стать связующим звеном между инвесторами и людьми, у которых есть идея перспективного бизнеса, но нет финансовых возможностей её реализовать.

Если углубиться в российский онлайновый инвестиционный рынок, то там обнаруживается большое количество проблем, связанных с тем, что большинство фондов больше заинтересовано в продаже собственных акселераторов, курсов и прочих обучающих материалов, чем в реальной помощи перспективным проектам. А инвестиционные площадки берут комиссионные платежи за любые действия на их ресурсах, без какой-либо заинтересованности в стартапах в дальнейшем. Действуя по принципу: вы заплатили, мы разместили, а дальше будь, что будет. Стоит ли говорить, что в странах с развитым инвестиционным рынком всё должно работать не так?

Конечно, есть действительно хорошие фонды и площадки, но это скорее исключение, чем правило. И Garusov Business Ecosystem как раз одно из них.

На начальном этапе, для того, чтобы дать старт инвестиционной площадке Garusov Business Ecosystem, Андрей Гарусов обязуется ежеквартально лично инвестировать, как минимум 1 000 000 рублей в интересные проекты. В последствии на ресурс будут привлекаться сторонние инвесторы, а также будут рассматриваться проекты, требующие больших финансовых вложений.

Кроме финансовый поддержки участникам площадки будут предоставляться бухгалтерские, юридические и прочие услуги, которые должны избавить фаундеров от рутины и позволить сфокусироваться исключительно на своем проекте и на его развитии.

Официальный сайт проекта, на котором можно оставить заявку на участие : Официальный сайт проекта, на котором можно оставить заявку на участие : garusov.com

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