Экономика

Россельхознадзор с 10 декабря запретит импорт томатов и яблок из Азербайджана

Россельхознадзор с 10 декабря запрещает импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана из-за выявления вредителей в продукции из этой страны, говорится в сообщении российского ведомства.

Россельхознадзор неоднократно информировал Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики о систематических случаях выявления карантинных для стран - членов ЕАЭС объектов в подкарантинной продукции, поставляемой на территорию России, пишет ТАСС.

«В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения», - отмечает ведомство.

Россельхознадзор также уточнил, что только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck) - в томатах из яблоках из Азербайджана.