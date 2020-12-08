Экономика

Пандемия снизила доходность пенсионных накоплений

Пандемия, нестабильные цены на нефть, мягкая денежно-кредитная политика, которая привела к снижению ставок, не позволит негосударственным пенсионным фондам (НПФ) получить ожидаемую в начале 2020-го доходность. Эксперты Национального рейтингового агентства скорректировали свой прогноз в сторону уменьшения.

Так, если в начале года ожидалось, что фонды смогут получить для клиентов 7,5-10% доходности, то сейчас она снижена до 5,5-6,5%, следует из обзора НРА о состоянии НПФ. На следующий год ожидания также скромные - 6-7%, пишет газета «Известия».

В прошлом году доходность от инвестирования в среднем по всем фондам составила 10,7%. На этом строился первоначальный прогноз, который пришлось корректировать из-за пандемии и связанных с ней проблем.

По данным Центробанка, среднее значение по всем фондам за девять месяцев составляет чуть более 6,4%, а с учетом вознаграждений управляющим компаниям, спецдепозитарию - 5,7%. Объем накоплений в НПФ на начало октября составил более 2,9 трлн рублей.

С 2014 года (во вторник мера была продлена до 2023 года) введен мораторий на пенсионные накопления. Они становятся частью страховой пенсии и идут на выплаты пенсионерам. Единственная возможность увеличить накопления - инвестировать уже сформированные средства. То есть именно успех размещения в конечном итоге влияет на уровень накопительной пенсии в будущем.