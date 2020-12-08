Экономика

В России появится отдельный сегмент «зеленой продукции»

Сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие с улучшенными характеристиками будут выделены в сегмент «зеленой продукции». Такие товары будет отличать маркировка — знак единого образца. Таким образом, при производстве сельхозпродукции будут предъявляться более жесткие требования. Соответствующий законопроект уже внесен в правительство, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, пишут «Известия».

«Выделение такой продукции в отдельный сегмент позволит российскому потребителю осознанно выбирать «зеленые» продукты, с другой стороны - повысить ее конкурентные преимущества за рубежом, сформировать на внешнем рынке положительный имидж страны как поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия с особыми характеристиками», - рассказалавице-премьер.

По ее словам, создание бренда «зеленой продукции» позволит монетизировать преимущества ведения отечественного сельского хозяйства и увеличить объем экспорта.

Проектом федерального закона «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» также устанавливаются правовые основы, связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией «зеленой продукции».

Законопроектом предусматривается, что на производителей такой сельхозпродукции в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства будет распространяться господдержка. Создать защищенный бренд отечественной чистой, «зеленой», продукции поручил президент страны Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля.