Экономика

Объем операций по картам вырос до 27 трлн рублей

Объем операций по картам в III квартале 2020 года вырос на 22% и достиг 27,1 трлн рублей, следует из статистики Центробанка.

В абсолютном выражении прирост в 5 трлн рублей - рекордный показатель за всю историю наблюдений, а в относительном - максимальный показатель со II квартала 2006 года, когда объем безналичных операций увеличился на 24%, пишет газета «Известия».

В крупнейших российских банках подтвердили тенденцию опережающего роста использования карт. В ПСБ общий оборот физлиц по картам увеличился на 23%, а в «Хоум Кредите» - на 25%. В Газпромбанке сумма оплат товаров и услуг выросла на 19%, в ВТБ - на 27%, а в банке «Санкт-Петербург» - на 30%, в МКБ - на 38%.

По оценкам ЦБ, доля безналичных операций в торговой рознице по итогам второго полугодия выросла почти до 69%. Это говорит о доверии к безналичным способам платежа, включая карты, подчеркнули там.

К концу 2020-го доля безналичных операций превысит 70%, прогнозируют в ЦБ.