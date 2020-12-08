Экономика

Финансирование псковских ТОСов увеличат до 30 млн рублей в 2021 году

Председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская выступила на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с просьбой об увеличении финансирования территориального общественного самоуправления (ТОС) до 30 млн рублей. Об этом с третьего заседания комиссии, которое проходит 10 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее, в ходе 51-й сессии Псковского областного Собрания, Валентина Понизовская уже просила увеличить в бюджете региона на следующий год финансирование ТОСов.

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«ТОСы активно развиваются, являются нашими помощниками и партнерами в решении вопросов местного значения», - отметила она. Валентина Понизовская рассказала, что на начало года в регионе было 60 ТОСов, которые разрабатывали проекты, но из-за ограниченного финансирования не все их них получили поддержку.

На сегодняшний день в регионе насчитывается более 150 ТОСов. «Ассоциация просит увеличить финансирование до 30 млн рублей», - добавила Валентина Понизовская.

«Такая поправка будет подготовлена ко второму чтению», - заверила заместитель председателя областного комитета по финансам Людмила Павлова.