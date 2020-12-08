Экономика

ПИФы УК «Открытие» стали доступны в мобильном приложении банка

Оформление паевых инвестиционных фондов управляющей компании «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») реализовано в разделе «Инвестиции» мобильного приложения для iOS, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Таким образом, в мобильном приложении банка «Открытие» теперь представлена вся линейка инвестиционных продуктов УК «Открытие» – ПИФы, стратегии доверительного управления, договоры на ведение ИИС. Пройдя простую процедуру профилирования в приложении, клиенты могут подобрать и приобрести инвестиционный продукт в зависимости от своих финансовых целей.

Оформить паевые инвестиционные фонды можно в разделе «Инвестиции» мобильного приложения для iOS банка «Открытие».

Клиентам доступны паи семи открытых ПИФов под управлением УК «Открытие». Каждый из фондов отличается по составу и структуре активов, инвестиционным стратегиям, стоимости инвестиционного пая, доходности и степени риска. УК «Открытие» предлагает широкую линейку ПИФов, в состав которых входят акции и облигации российских и иностранных компаний.

В мобильном приложении также публикуется информация по каждому фонду и указаны его основные параметры, рекомендуемый срок и валюта инвестирования. Клиентам доступны отслеживание динамики стоимости пая онлайн и ежемесячные аналитические обзоры рынка.

Процедура оформления ПИФов в мобильном приложении проходит полностью в режиме онлайн: комплект документов можно подписать с помощью кода подтверждения из смс, а средства переводятся без комиссии со счета в банке.

Минимальная сумма инвестирования при покупке ПИФов УК «Открытие» в мобильном приложении банка «Открытия» составляет 1000 рублей, докупить паи можно на сумму от 100 рублей.

Ранее в 2020 году функционал по оформлению инвестиционных продуктов управляющей компании – ПИФов, стратегий доверительного управления и ИИС – был реализован в интернет-банке «Открытия».

«Наша главная задача – сделать процесс инвестирования максимально доступным и комфортным, - отметил начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов. - Благодаря интеграции с банком "Открытие" клиенты получили онлайн доступ к одному из самых понятных и эффективных финансовых инструментов – паевым инвестиционным фондам. ПИФы, представленные в линейке управляющей компании "Открытие", отличаются по классам активов и инвестиционной стратегии. Это позволит клиентам банка подобрать фонд, исходя из личных финансовых целей и аппетита к риску».

«Оформление финансовых продуктов онлайн пользуется растущим спросом среди наших клиентов. Наиболее популярный дистанционный канал – мобильное приложение "Открытия". Теперь в нем доступны и ПИФы. Инвестиции в ценные бумаги становятся все более актуальными на фоне падающих ставок по классическим сберегательным продуктам. А стать инвестором и получить возможность заработать на ценных бумагах в "Открытии" можно в несколько кликов, где бы вы ни находились», - сообщил начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александр Бородкин.