Экономика

Продлен срок подачи заявления о переходе на патентную систему налогообложения

Федеральная налоговая служба для поддержки предпринимателей продлила на две недели - до 31 декабря - срок, в течение которого они должны направить заявление о переходе на патентную систему налогообложения с 1 января 2021 года. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Первоначально заявление на получение патента надо было подать не позднее 17 декабря.

Напомним, согласно пункту 2 статьи 346.45 Налогового кодекса РФ, заявление на получение патента индивидуальный предприниматель подает в налоговый орган лично или через представителя, направляет в виде почтового отправления с описью вложения или передает в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи не позднее чем за 10 дней до начала применения индивидуальным предпринимателем патентной системы налогообложения.

При отправке заявления на получение патента по почте днем его представления считается дата отправки почтового отправления. При передаче заявления на получение патента по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через размещенный на сайте ФНС России www.nalog.ru сервис «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», днем его представления считается дата его отправки (абзац четвертый пункта 2 статьи 346.45 НК РФ).

В течение 5 рабочих дней со дня получения заявления сотрудники налоговых органов выдадут патент или вышлют уведомление об отказе в выдаче патента (пункт 3 статьи 346.45 НК РФ).