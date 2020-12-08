Экономика

Вернуть в России подоходный налог после покупки квартиры в ипотеку станет проще

Правительство РФ упростит процедуру получения налогового вычета после покупки квартиры с использованием ипотеки. Об этом 10 декабря на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сбор различных документов и заполнение декларации у людей вызывает трудности и зачастую они просто не имеют такой возможности. Правительство упростит эту процедуру», - цитирует РБК председателя правительства.

Россияне, имеющие право на возврат уплаченного в казну подоходного налога, должны будут заполнить заявление в личном кабинете на сайте налоговой службы. Дальнейшие действия налоговики произведут самостоятельно, в том числе, при необходимости запросят документы в банке. Сообщается, что срок выплаты денежных средств станет короче.

В настоящее время россияне, купившие квартиру в ипотеку, могут вернуть 13% от стоимости жилья (но не более 260 тысяч рублей) и 13% от выплаченного по ипотеке процента (но не более 390 тысяч рублей).

Также на заседании правительства премьер раскритиковал работу министров, допустивших рост цен на продукты питания.