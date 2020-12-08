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Экономика

Максимальную цену на масло и сахар рекомендовали установить российские власти

10.12.2020 22:40|ПсковКомментариев: 0

РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщает о рекомендации властей для бизнеса по установлению предельной розничной цены на определенные продукты питания. В частности, не более 45 рублей за килограмм сахара и не более 110 рублей за литр масла.

По данным с совещания в Минсельхозе, торговым сетям предложено не поднимать оптовую цену на сахар выше 36 рублей и на масло выше 95 рублей.

Росстат зафиксировал подорожание основных продуктов питания за прошедшие одиннадцать месяцев на отметках 71,54% за сахар, 23,78% за подсолнечное масло, 10,45% за макароны, 6,34% за хлеб.

Премьер-министр Михаил Мишустин 10 декабря выступил с критикой деятельности профильных министров, вовремя не включивших механизмы регулирования. Перед этим президент России Владимир Путин призвал не допустить ситуации с нехваткой у населения средств на покупку продуктов.

Теги: #рынок
Источник: Псковская Лента Новостей
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