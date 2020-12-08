Экономика

Великолукская транспортная прокуратура уличила руководство склада в незаконном оказании платных услуг

Великолукская транспортная прокуратура провела проверку исполнения таможенного законодательства должностными лицами складов временного хранения, расположенных в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре, в ходе проверки установлено, что одним из складов временного хранения предоставлялась незаконная платная услуга для участников внешнеэкономической деятельности ˗ «Оформление документов отчетности на временное хранение по форме ДО-1 и ДО-2».

Составление и предоставление указанных отчетов является прямой обязанностью складов временного хранения.

По результатам проведенной проверки прокуратурой в адрес генерального директора склада временного хранения внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, начальник склада привлечен к дисциплинарной ответственности.