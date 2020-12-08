Экономика

Мониторинг цен на новогоднюю продуктовую корзину проведут псковские молодогвардейцы

Мониторинг цен на новогоднюю «продуктовую корзину» в преддверии праздников проведут активисты псковского регионального отделения Молодой Гвардии «Единой России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Совете по молодежной политике Пскова, акцию общественники проводят с целью контроля за ценами на продукты, которые будут наиболее востребованы у псковичей.

Подобного рода рейды по продуктовым магазинам начнутся во второй декаде декабря и завершатся после новогодних каникул, сообщают организаторы, информация о росте цен или их завышении будет направлена в соответствующие надзорные органы.

«Сейчас, когда новогодние праздники мы встретим в кругу семьи, а различные развлекательные мероприятия из-за ограничительных мер отменены, особо важно, чтобы жители региона встретили их наиболее комфортно. Именно поэтому, особое внимание необходимо уделять росту цен на продовольственные товары, чтобы не допустить необоснованного роста цен, а также не позволить недобросовестным предпринимателям использовать такого рода схемы», - рассказал руководитель аппарата регионального отделения Молодой Гвардии Единой России Павел Косенков.