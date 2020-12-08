Экономика

Согласительная комиссия отклонила все поправки «Яблока» в бюджет Псковской области

Согласительная комиссия отклонила все 18 поправок фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании к проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Об этом с четвертого заседания комиссии, которое проходит 11 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В частности, депутаты Псковского областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук и Лев Шлосберг предложили взять средства на сохранение доплат работающим с COVID-19 медикам из расходов на пополнение уставного капитала особой экономической зоны «Моглино».

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«Предложение не может быть поддержано, - отметил председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. - Это целевые средства, которые выделяются в рамках программы индивидуально-экономического развития. Эти средства целевым образом запланированы на устройство инфраструктуры второй площадки».

Помимо прочего, депутаты от «Яблока» предлагали дополнительно выделить почти 11 млн рублей на выполнение предписаний Госпожнадзора и приведение пожарной безопасности Псковского перинатального центра в нормативное состояние.

Заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов напомнил, что согласительная комиссия уже рекомендовала администрации региона провести служебное расследование в связи с допущенными нарушениями в сфере пожарной безопасности. По его словам, вести речь о финансировании указанных работ будет можно после проведения расследования.