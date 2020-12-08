Экономика

В России могут заморозить цены на сахар и подсолнечное масло

Бизнес может зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на источники на рынке, которые участвуют в совещаниях с ведомствами (Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС) по вопросу стабилизации цен в РФ.

Речь идет о 95 рублях за 1 литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителей и 110 рублях — на полке, а также о 36 и 45 рублях за 1 кг сахара соответственно. По словам собеседников издания, новая договоренность будет закреплена в форме соглашения между компаниями.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев отметил, что производители поддерживают новый формат работы. По его словам, сейчас компании «зажаты» между сельхозпроизводителями, у которых норма прибыльности 300%, и торговыми сетями, у которых наценка 50%. В союзе рады, что государство наконец вмешается в процесс ценообразования.

Проблему роста цен на базовые продукты 9 декабря во время совещания по экономическим вопросам поднял президент Владимир Путин. Глава государства, к примеру, отметил, что подсолнечное масло подорожало на 23,8%, мука — на 12,9% хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%. Президент потребовал нормализовать ситуацию и «не рассказывать сказки».