Экономика

Банк «Открытие»: Ускорение инфляции снижает вероятность снижения ключевой ставки

Инфляция в ноябре достигла 4,4% г/г, ускорившись на 0,4 п. п. за месяц. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка «Открытие», на ускорение инфляции преимущественно повлиял рост на отдельные продовольственные товары. Однако темпы месячной инфляции выросли даже если устранить их влияние. Ускорение инфляции снижает вероятность снижения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России.

Инфляция в ноябре достигла 4,4% г/г и вышла за пределы прогнозного диапазона Банка России на конец 2020 года 3,9-4,2% г/г. Инфляция последовательно росла с февраля 2020 года, когда Росстат зафиксировал минимум за последние два года на уровне 2,3% г/г. Однако текущее ускорение годовых темпов стало стремительным – еще в октябре инфляция достигла 4,0% г/г, а по состоянию на 8 декабря ее можно оценить в 4,5%.

На ускорение инфляции преимущественно повлиял рост цен на отдельные продовольственные товары. Продовольственная инфляция в течение ноября ускорилась сразу на 1 п. п. с 4,8% г/г до 5,8% г/г. Внутри продовольственного сегмента впечатляющий рост показали цены на сахар – они выросли на 65% г/г, быстро растут цены на макаронные и крупяные изделия – сразу на 17% г/г – и на плодоовощную продукцию – на 12% г/г. При этом если основной рост цен на макароны и крупу пришелся на весну и с июня стабилизировался, то рост цен на сахар и плодоовощную продукцию продолжил ускорение. Продовольствие за исключением сахара и плодоовощей выросло в цене в среднем на 4,2% г/г по сравнению с ростом на 3,8% г/г в октябре.

Цены на плодоовощи и сахар выросли из-за неблагоприятной динамики предложения на этих рынках, а не роста спроса. Плодоовощная инфляция нестабильна, за последние 4 года нередко цены на плодоовощи снижались или росли сразу на 5% за месяц, так как на цены влияют волатильные факторы – погода, урожай и мировые цены на продовольствие. Рынок сахара тоже стал жертвой волатильности урожая: в результате перепроизводства в предыдущие годы цены на сахар в 2019 году снизились на 42% г/г относительно максимумов 2016 года, что привело к сокращению производства, что, в свою очередь, привело к нынешнему росту цен.

Рост цен на остальные укрупненные категории товаров ускорился не так значительно или даже вовсе не изменился. Так, инфляция в сегменте непродовольственных товаров выросла с 4,2% г/г в октябре до 4,5% г/г. Рост цен плавно ускоряется в течение года, в последние 4 месяца ускорение поддерживали снизившийся курс рубля и вторая волна коронавируса, которая привела к новой волне роста цен на медикаменты. При этом месячные темпы роста цен сохраняются на стабильном повышенном уровне около 0,5% м/м с устраненной сезонностью. Цены на услуги выросли на 2,5% г/г, темп роста колеблется в пределах 2,5-2,7% г/г с июня. Цены медленно растут благодаря решениям правительства по умеренной индексации стоимости образовательных услуг и подавленного спроса. Рост цен на регулируемые услуги, то есть на ЖКХ, образование, и транспорт, составил 2,8% г/г., рост цен на нерегулируемые услуги составил 2,2% г/г.

Как это ни парадоксально, но резкий рост цен на сахар и плодоовощную продукцию в текущем году может способствовать снижению инфляции в 2021 году. История показывает, что периоды высокого роста цен и их снижения сменяют друг друга. После совместного роста цен сахар и плодоовощную продукцию в 2016 г. на 16%, в 2017 году наблюдалось снижение на 6%, после роста цен на 9% в 2018 году наблюлось снижение на 5% в 2019 году. Поэтому рост в текущем году с большой вероятностью сменится падением и будет занижать инфляцию в 2021 году. Очевидно, что в целях проведения денежно-кредитной политики лучше учитывать инфляционную динамику без учета влияния разовых факторов и волатильных компонент.

Без учета влияния этих товаров, а также ряда других (с регулируемыми ценами, например, услуг ЖКХ), ежемесячный прирост цен с устраненной сезонностью в мае-сентябре находился на уровнях близких к целевому (0,3-0,33% м/м), а в октябре-ноябре ускорился 0,5%, ускорившись с 0,3% в мае-сентябре. При этом анализ структуры роста цен не указывает на опережающий рост спроса, цены растут в результате ситуации с предложением на отдельных продовольственных рынках и ослабления курса рубля. По оценкам Открытие Research, инфляция достигнет пика в феврале на уровне 4,9-5,1% г/г и после этого начнет постепенно снижаться. По мере снижения инфляции Банк России может вернуться к смягчению денежно-кредитной политики.