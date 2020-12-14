Экономика

Новые банковские услуги для предпринимателей: экономия на тендерах и выгодный зарплатный проект

В совместном с банком ПСБ спецпроекте рассказываем о том, какие новые услуги на рынке расчетно-кассового обслуживания доступны псковским компаниям. Например, можно получить бесплатное обслуживание спецсчета для участия в госзакупках, процент на остаток и не платить торговой площадке комиссию за выигранный тендер, а еще не тратиться на обслуживание зарплатного проекта и предложить своим сотрудникам карты с кешбэком на все покупки.

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Тендер - через специальный счет

С 1 июля 2018 года для участников государственных закупок изменились правила игры: им необходимо иметь специальные счета в уполномоченных банках. Теперь при подаче заявки на участие в тендере предприниматель должен вносить обеспечительный платеж на спецсчет, а не перечислять его на счет торговой площадки, как это было раньше. Нововведение делает процесс торгов более прозрачным, а главное - позволяет предпринимателям не только контролировать свои средства, но и зарабатывать на них: банки начисляют процент на остаток по спецсчетам.

«Очень много наших клиентов из сегмента малого бизнеса участвуют в госзакупках – это их основной источник прибыли. Предприниматели активно участвуют в тендерах, выполняют госконтракты. ПСБ одним из первых банков стал уполномоченным для открытия спецсчетов», - рассказывает начальник отдела массового сегмента операционного офиса «Псковский» ПСБ Анастасия Журавлева.

Но на фоне других банков ПСБ отличает то, что он не только предоставляет эту услугу бесплатно и не берет дополнительные комиссии (например, за блокировку-разблокировку средств в момент проведения торгов), но и предлагает предпринимателям дополнительные бонусы.

Так, в ПСБ действует акция «Победа за наш счет». Электронная площадка берет с победителей торгов комиссию: до 5000 рублей с юридических лиц и до 2000 рублей с индивидуальных предпринимателей (сумма комиссии зависит от стоимости контракта). ПСБ возмещает эту комиссию - в пределах сумм до 20 тысяч рублей. То есть, компания может победить в четырех торгах, ИП - в десяти, а всю комиссию за них заплатит ПСБ.

Зарплатный проект

«Все больше работников хотят, чтобы их зарплата шла через банк. Иначе они не смогут пользоваться преимуществами, которые доступны другим, - отмечает Анастасия Журавлева. - Но на практике, если в компании работает меньше 15 человек, то тема заключения зарплатного проекта возникает редко».

Но в ПСБ зарплатные проекты для руководства и работников доступны даже компаниям с единственным сотрудником. Более того, банк отменил все комиссии по зарплатному проекту для предпринимателей: нет абонентской платы, нет комиссии за выпуск и обслуживание карт, а также отсутствует комиссия за зачисление денежных средств на карты. А сотрудники получают еще и бесплатное снятие наличных в любых банкоматах, кэшбэк со всех покупок и множество других бонусов.

Принципиальный момент - в банке не делят зарплатных клиентов по размеру компании: и для представителей крупных холдингов, и для работников микроорганизаций одинаковые условия.

В следующем выпуске спецпроекта мы расскажем о помощи предпринимателям в регистрации бизнеса, которая помогает сэкономить, и о преимуществах бизнес-карты от ПСБ.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251 от 17 декабря 2014 года.

Подробности акций, правила их проведения, информация об ограничениях – на сайте https://www.psbank.ru.

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