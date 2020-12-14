Экономика

Минпромторг сообщил о готовности 60 крупных сетей подписать соглашение о стабилизации цен

Около 60 крупных российских розничных сетей, Масложировой союз России и Союз сахаропроизводителей России готовы подписать соглашение о стабилизации цен. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24».

«Будет сделано все, чтобы цены стабилизировать. <...> Будет подписано соглашение между ретейлерами. <...> Сегодня к этому подписанию готовы почти 60 крупных и федеральных, и региональных розничных сетей <...> и два союза - масложировой и сахарный», - сказал он.

14 декабря в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил о том, что до 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями. Соглашения предусматривают снижение цен производителями при поставке в розничные сети и ограничение розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями. Документы будут действовать до конца первого квартала 2021 года.