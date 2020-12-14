Экономика

Михаил Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на продукты

Правительство России завершает подготовку нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Как сообщили в пресс-службе правительства, премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, которые закрепляют принятые решения.

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Один из документов касается специальных соглашений. «Минсельхоз вместе с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой заключат их с производителями продовольствия и торговыми сетями. Такие соглашения помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров. В частности, на сахар и подсолнечное масло. Договоренности будут действовать до конца I квартала 2021 года», - отметили в пресс-службе.

Следить за тем, как они исполняются, будет Федеральная налоговая служба на основе данных онлайн-касс в дополнение к мониторингу, который ведет Росстат.

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Чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы правительство устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 млн т. «Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы – 25 евро за тонну. Решение касается продукции, вывозимой из России за пределы Таможенного союза, и будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года», - пояснили в правительстве.

Для поддержки производителей муки предусматриваются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы. Постановлением правительства, подписанным Михаилом Мишустиным, утверждаются правила распределения такой финансовой поддержки. Как следует из документа, мукомолы смогут компенсировать до 50% разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и ее среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учетом инфляции.

Ранее Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы, которую возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Она будет заниматься мониторингом и оперативным реагированием на изменение цен на востребованные товары.