Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Анастасией Ивановой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). В гостях у ведущего Алексея Овчинникова - руководитель Фонда гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области, центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова.

Поддержка бизнеса на фоне эпидемии коронавируса наряду с поддержкой населения стала одной из главных задач российского правительства, и специализированные центры стали одним из ключевых инструментов этой поддержки.

Как помог предпринимателям в сегодняшних непростых условиях центр «Мой бизнес» в нашем регионе? Сколько предпринимателей смогли получить господдержку? Так ли доступная она оказалась, как говорили власти? Какие мероприятия проводятся для бизнеса в условиях ограничительных мер? Востребованы ли они сейчас или людям дела сейчас не до вебинаров и форумов? Подробнее об этом расскажет Анастасия Иванова.

Задавайте свои вопросы гостье студии по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена