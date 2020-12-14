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Экономика

В псковском ФГРП выдают микрозаймы с возможностью отсрочки платежей

15.12.2020 16:20|ПсковКомментариев: 0

Государственная микрофинансовая организация предоставляет псковским предпринимателям выгодные займы на более короткий срок, чем в докоронакризисный период, но зато с возможностью неоднократной отсрочки платежей. Об этом в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщила руководитель Фонд гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области (ФГРП ПО) Анастасия Иванова.

«Мы прекрасно понимаем текущую ситуацию, поэтому в своих договорах предусматриваем возможность отсрочки, причем даже не разовой. Если раньше мы выдавали микрозаймы в среднем на три года, то сейчас мы рассчитываем их на два года (это связано с тем, что в регионе действует режим повышенной готовности), но при этом у предпринимателей появилась возможность увеличивать срок кредитных договоров до пяти лет. Раньше мы этого не могли делать – три года и все», - пояснила она.

Анастасия Иванова обратила внимание, что у ФГРП ПО, как и у любой микрофинансовой компании есть опасения, что темой коронавируса бизнес может даже злоупотреблять, но для организации важнее оказать финансовую помощь, ведь именно для этого она и создавалась.

«Мы сейчас выдали огромный портфель кредитов, и пока действительно не понимаем, насколько успешно у нас будут идти возвраты. Но мы всегда идем бизнесу навстречу, потому что нам неинтересно, чтобы предприниматель закрылся, не хочется подавать на него в суд, чтобы он как угодно нам возвращал кредит, но при этом прекратил свою деятельность. Мы не для этого работаем. Мы готовы рассматривать различные варианты, чтобы предприниматель пережил сложные времена, а потом спокойно с нами расплатился. Мы не встаем в такую позицию, что лучше мы никому не будем ничего давать и тоже подождем лучших времен», - заявила гость студии, комментируя риски ФГРП ПО.

По ее словам, раньше псковские предприниматели брали займы и с первого же месяца начинали их возвращать, сейчас в большинстве случаев есть люфт примерно в полгода. Многие просят отсрочку как по действующим кредитам, так и по вновь взятым.
 

Случаи отказов составляют около 5% от всех заявок. «Отказы случаются, когда предприниматель приходит «с улицы», то есть о нем нет никакой информации, ранее его никто не видел и не знал, при этом он просит 5 млн под свою деятельность, но раскрывать детали не торопится, поскольку это коммерческая тайна. Около 80% заемщиков, в том числе и тех, кто пользовался антикризисными займами, в фонде хорошо знают. Мы понимаем, что они в любом случае приложат максимум усилий? чтобы удержаться на рынке. Это ответственный бизнес», - добавила Анастасия Иванова.

Теги: #предпринимательство #фонд гарантий и развития предпринимательства псковской области #центр мой бизнес #микрозаймы
Источник: Псковская Лента Новостей
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