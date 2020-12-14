Экономика

В России средний чек на мандарины вырос на 20%

В начале декабря средний чек при покупке мандаринов резко вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: на 20%, до 104 рублей. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД» (1-13 декабря), число покупок новогодних фруктов при этом снизилось на 10% по сравнению с прошлым годом.

Хотя объем продаж в денежном выражении все-так вырос на 3%. Стоимость среднего чека при покупке мандаринов увеличилась в первую очередь из-за того, что это импортная продукция, отметили в «Платформе ОФД». Зимой большую часть овощей и фруктов ввозят в Россию из-за рубежа, а значит, стоимость товаров исчисляется в иностранной валюте.

Практически все продающиеся в России мандарины — импортные, заметила гендиректор информационного агентства Fruitnews Ирина Козий. Поэтому рост рублевой стоимости этих фруктов на прилавках магазинов связан с падением курса российской валюты, пояснила она.

В целом же стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола составит почти 6,7 тыс. рублей в расчете на семью из четырех человек, сообщили в «Центре агроаналитики» Минсельхоза. Это на 4,5% больше, чем в 2019-м. В организации уточнили, что расчеты основаны на данных Росстата за ноябрь 2020 года.