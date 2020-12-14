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Экономика

Собственные доходы Островского района выросли на 10% за 5 лет

16.12.2020 14:08|ПсковКомментариев: 0

Собственные доходы Островского района выросли на 10% примерно за 5 лет. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в эфире программы «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). 

«Почти за 5 лет собственная часть доходов района выросла почти на 10%, - отметил он. - Порядка 15-20 млн рублей, но это серьезные цифры. Хотелось бы больше. Такие планы перед собой ставим. Даже с учетом инфляционных процессов мы их выполняем и добиваемся. Но всегда надо стремиться к большему и лучшему».

Кроме того, он выразил надежду, что желающих реализовать свое дело на территории муниципалитета будет больше. Сейчас на сопровождении главы района восемь инвестиционных проектов. 

Глава района добавил, что, несмотря на пандемию, доходы районного бюджета в текущего году находятся в рамках прогнозируемых цифр.

Теги: #островский район #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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