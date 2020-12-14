Экономика

Глава правительства предложил не впадать в «регуляторный раж» из-за цен на продукты

Все необходимые решения и меры системного характера для борьбы с необоснованным ростом цен на продукты готовы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая в среду заседание правительства.

«Правительство оперативно подготовило все необходимые решения для стабилизации цен на социально значимые продукты питания, в том числе меры системного характера», - цитирует Мишустина ТАСС.

По мнению главы кабмина, это позволит не только сейчас, но и в будущем быстро и четко реагировать на любые вызовы и не допускать необоснованного роста цен. Он проинформировал, что в среду, 16 декабря, будут подписаны соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло между Минсельхозом, Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями, а также рядом крупнейших федеральных торговых сетей. Мишустин также отметил, что впоследствии к этим соглашениям присоединятся и региональные торговые сети и поставщики.

«Правительство подготовило документы по совершенствованию нормативного регулирования ценообразования на социально-значимые продукты. Это законопроект, который наделяет правительство правом при определенных условиях вводить регулируемые цены на них», - сообщил премьер-министр.

По его словам, этот документ будет внесен в Госдуму 16 декабря. Кроме того, подготовлен проект постановления, который позволит в случае роста цен на социально значимые продукты питания вмешиваться в ситуацию, «но уже не при изменении цен на 30% в течение 30 дней, как это было ранее, а даже при их росте на 10%». Он уточнил, что мониторинг будет вестись за два месяца, что позволит отследить не только разовые всплески, но и более плавное повышение цен. Такая нормативная база позволит своевременно принимать меры, а не ждать когда цены рванут вверх, уверен Мишустин.

Премьер призвал не увлекаться мерами по регулированию цен на продукты на рынке, подчеркнув их кратковременный характер. «Все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочны. Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж, чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций», - сказал он.

Мишустин призвал пользоваться такими инструментами своевременно, когда увеличиваются цены на базовые продукты питания, и отказываться от административных мер при стабилизации ситуации. «Мы прекрасно понимаем все законы рынка, и предпринимаемые меры должны быть строго пропорциональны проблеме», - подчеркнул премьер.

Глава кабмина сделал акцент на том, что цены на продукты являются социально значимым вопросом, и от того, как власти реагируют на ситуацию на рынке, зависит качество жизни людей. «Тем более надо внимательно следить за этим сейчас, когда коронавирус не лучшим образом влияет на динамику доходов наших граждан», - указал Мишустин.