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Экономика

Александр Котов положительно оценил бюджетный процесс 2020 года

16.12.2020 17:14|ПсковКомментариев: 0

Последние изменения в бюджет Псковской области на 2020 год согласовали сегодня, 16 декабря, депутаты Псковского областного Собрания на 52-й внеочередной сессии. Пришло время подвести итоги – каким был бюджетный процесс в этом объективно крайне сложном году, все ли социальные обязательства удалось выполнить перед жителями региона, в достаточной ли мере нам помог федеральный центр, без подпитки которого мы пока справиться самостоятельно не можем?

Ответить на эти вопросы и подвести итоги уходящего финансового года Псковская Лента Новостей попросила председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова.

- Александр Алексеевич, как спикер регионального парламента, удовлетворены ли вы тем, как проходил бюджетный процесс в этом году? Удастся ли Псковской области с достоинством закрыть финансовый год, который был крайне непростым с учетом пандемии коронавируса и сопутствующими ограничительными мероприятиями?

- Если вернуться к началу бюджетного процесса этого финансового года, то есть к обсуждению соответствующего проекта закона в конце 2019-го, то, как вы помните, звучали резкие критические замечания, поскольку в первоначальном варианте бюджет был представлен с совсем незначительными доходами. Однако впоследствии благодаря работе губернатора и органов исполнительной власти доходы областной казны значительно выросли. Если брать консолидированный бюджет, то доходы увеличились более чем на 10 млрд рублей, а расходы превысили 56 млрд рублей. Это рекордная цифра – у нас ранее никогда не было таких расходов.

Я считаю, что, несмотря на все сложности, с которыми нам пришлось столкнуться в этом году, работа по исполнению бюджета была проведена очень эффективно. В том числе по поступлению собственных доходов в областной бюджет. Как известно, у нас здесь большого провала пока не наблюдается. Крайне важна и работа с федеральным центром по государственным программам, в которых Псковская область участвует, и работа по резервному фонду РФ, и по средствам на поддержку региону в связи с компенсацией потерь от ограничительных мер, которые были приняты в связи с новой коронавирусной инфекцией.

Подводя итоги, можно уверенно говорить об успешном бюджетном процессе 2020 года. В связи с этим есть надежда, что и в следующем году работа будет выстроена также эффективно и все необходимые бюджетные обязательства будут выполнены.

- Тем не менее у нас есть такие закоренелые проблемы в Псковской области, которые связаны с бюджетной политикой в целом по стране, из-за которых у нас из года в год сохраняется и дефицит бюджета, и госдолг растет. Этим проблемы были актуальны в этом году, нам с ними, очевидно, придется жить и в следующем…

- К сожалению, пока эти проблемы действительно остаются актуальными. Мы о них неоднократно говорили. Есть обращение депутатов Псковского областного Собрания в правительство РФ с просьбой пересмотреть методику межбюджетных отношений, и мы очень рассчитываем на то, что последует положительная реакция на наше бюджетное обращение, и постепенно эта методика начнет меняться. Это позволит нам сократить и дефицит бюджета, и государственный долг. Эту работу мы будем продолжать и следующем году.

Это та часть бюджетного процесса, которую, по моему мнению, должно взять на себя областное Собрание депутатов. Нам нужно вместе с губернатором доказывать, что на сегодняшний день методика межбюджетных отношений не соответствует реальному положению дел и не учитывает особенности некоторых регионов РФ. Мы будем добиваться более справедливого подхода при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. В частности, здесь можно вспомнить наш актуальный пример по акцизам на нефтепродукты. Эта часть доходов бюджета может быть направлена только на ремонт, строительство и содержание дорог. При этом другие обязательства с нас никто не снимал. Мы должны выполнять все, что принято на уровне как федерального законодательства, так и регионального.

Тем не менее по итогам года Псковской области не только удалось выполнить все социальные обязательства, которые мы взяли на себя, но и удалось соблюсти договоренности о том, что эти социальные обязательства будут ежегодно индексироваться. И в следующем году мы также предусматриваем эту индексацию. В целом, нам удалось многие острые проблемы снять.

- Нет ли ощущения, что с нашими просьбами об изменении бюджетной политики мы стучимся в закрытую дверь? Или все-таки есть понимание, что этот диалог, пусть тяжело, но складывается?

- Как раз есть понимание, что диалог есть и будет продолжаться. Кроме того, я хочу напомнить, что, когда в Псковскую область приезжал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, этот вопрос также поднимался. И мы услышали поддержку с его стороны. Мы говорили о том, что разница в бюджетной обеспеченности может быть семикратной. То есть вплоть до семи раз бюджетная обеспеченность регионов может отличаться. Такого в принципе быть не должно. И в этом должны быть заинтересованы не только регионы, но и федеральный центр.

- Неотъемлемая часть бюджетного процесса – ежегодная работа согласительной комиссии, на которой депутаты Псковского областного Собрания и представители органов исполнительной власти ищут согласованные решения по важным, зачастую остропроблемным вопросам. Какие выводы можно сделать в этом смысле по итогам года – прислушиваются чиновники к просьбам депутатов и к тому, на что парламентарии обращают внимание?

- В этом смысле я бы тоже дал органам исполнительной власти положительную оценку. Понятно, что те проблемы, которые озвучивают депутаты, зачастую очень непростые, некоторые копились в течение не одного года, но мы видим реакцию губернатора на любое обращение депутатов, видим и реакцию органов исполнительной власти. Мы отмечаем заинтересованную работу представителей администрации в согласительной комиссии. Ни один вопрос, ни одно обращение не остаются без ответа, они никуда не пропадают и не исчезают. Даже в том случае, если не удается найти решение в текущем финансовом году, мы к этому обязательно возвращаемся в следующем.

Беседовал Алексей Овчинников

Теги: #псковское областное собрание #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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