Экономика

Свыше 13 тысяч тонн животноводческой продукции экспортировали псковские предприятия в 2020 году

С территории Псковской области за 11 месяцев 2020 года на экспорт отправлено более 13 тысяч тонн животноводческой продукции. За этот период должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям осуществлен ветеринарный контроль более 700 партий продукции животного происхождения общим весом 13,7 тыс. тонн, произведенной региональными предприятиями для отправки на экспорт, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

С территории Псковской области экспортировались мясо и мясосырье, готовая мясная продукция, сырье животного происхождения во Вьетнам, Гонконг и Азербайджан, рыба и рыбная продукция - в Литву, Эстонию, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Чили и Украину.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий государственные инспекторы Россельхознадзора убедились в полном соответствии направляемой на экспорт животноводческой продукции всем необходимым ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров.