Экономика

Жириновский предложил снижать цены на продукты с помощью арестов

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил способ снижения цен на некоторые продукты питания в России. Своей идеей он поделился в Telegram.

Фото: пресс-служба Госдумы

«Самый лучший способ регулировать цены - начать составлять списки на арест, - написал Жириновский. По его мнению, подобная мера сможет не только привести к падению цен, но и к «наведению порядка».

Однако парламентарий не стал уточнять, против кого он бы применил предлагаемую инициативу.

Ранее Владимир Путин обратил внимание на подорожание базовых продуктов питания в России. В частности, глава государства отметил рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб. Президент связал подорожание с попыткой подогнать внутренние цены под мировые, он также подчеркнул, что «пандемия здесь ни при чем», пишет РИА Новости.

Впоследствии правительство объявило комплекс мер по стабилизации цен.