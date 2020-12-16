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Экономика

Предпраздничные скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой» стартовали в «Магнитах»

18.12.2020 13:48|ПсковКомментариев: 0

До 22 декабря в магазинах федеральной сети «Магнит» продолжатся предпраздничные скидки на молочную продукцию «Прасковьи Молочковой».

В частности, сметану 15%-ной жирности (ГОСТ, стакан 200 г) сейчас можно приобрести со скидкой 16%. Стоимость - 29,99 рублей (прежняя цена 35,99 рублей).

Кефир жирностью 2,5% в бутылках (900 г) со скидкой 13% обойдется в 55,99 рублей (цена до скидки 64,99 рублей).

Стоимость молока «Прасковья Молочкова» в бутылках 2,5%-ной жирности (900 г) со скидкой 11% до 22 декабря составляет 52,99 рублей (старая цена 59,99 рублей).

Скидка 16% действует на творог жирностью 5% (упаковка 180 г). Приобрести его можно по цене 44,59 рублей (прежняя стоимость 53,59 рублей).

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!

Теги: #скидки #прасковья молочкова
Источник: Псковская Лента Новостей
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