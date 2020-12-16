Экономика

Владимира Путина задела проблема с ценами на продукты

Президент России Владимир Путин заявил, что его задела проблема с ценами на продукты в России. Эту тему он затронул на ежегодной пресс-конференции, которая проходит 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас рекордный урожай, а хлеб растет в цене, макароны растут в цене, это что такое?» - спросил глава государства.

Правительство отреагировало на ситуацию, напомнил Владимир Путин. «Сейчас подписаны соглашения между производителями и сетями, они должны показать снижение по базовым продуктам питания. На цены нужно смотреть внимательно», - подчеркнул он.