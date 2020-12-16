Экономика

На заморозку цен производители и торговые сети ответят уменьшением упаковок - эксперты

Следом за колбасой из белка насекомых и сосисками с корнеплодами вместо сои «для небогатых покупателей» производители и торговые сети собираются форсировать «даунсайзинг». Таким нейтральным термином называется уменьшение количества товара и его веса при сохранении цены. К такому выводу пришли эксперты на основе исследований GfK в ходе онлайн-конференции «Упаковка: тренды и решения». По их словам, даунсайзингом участники рынка ответят на заморозку цен.

Речь идет об уже знакомых российскому покупателю тенденциях, когда яйца продавались по 9 штук вместо 10, крупы в объеме 0,8 кг вместо привычного килограмма, а пиво по 0,8 л вместо литра. При этом производители тары и продуктов считают, что некоторые такие уловки будут восприняты даже позитивно - например, уменьшение количества «вредных» сахара, шоколада или жирного мяса.

Однако, как показали опросы социологов, включая ВЦИОМ - большинство россиян уверены, что в магазинах уменьшением объемов упаковок продуктов их хотят обмануть.

Впрочем, производители заявляют, что они никого не обманывают, а лишь отвечают «на падение покупательной способности населения» и поэтому «вынуждены находить форматы, удовлетворяющие реальным располагаемым доходам потребителей». Еще одна причина - якобы россияне перестали закупать еду впрок, поэтому только рады уменьшенным упаковкам «на 600 грамм муки вместо килограмма».