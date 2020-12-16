Экономика

Частный инвестор Андрей Гарусов все еще ищет интересные проекты

Частный инвестор Андрей Гарусов продолжает искать интересные бизнес проекты для инвестирования. В новом видео на своем канале он рассказывает, что ожидает увидеть в заявках и в какие проекты не готов инвестировать.

Немного расскажем, зачем нужны инвесторы? Ведь многие до сих пор не очень понимают, кто это такие.

Почти каждый человек задумывался об открытии собственного бизнеса, но чаще всего все эти радужные перспективы безбедной жизни предпринимателя разбиваются об страх провала. Ведь вокруг, действительно, большое количество не самых удачных примеров предприятий, которые закрываются в течении года, оставляя своих хозяев в долгах.

И, если говорить о запуске проекта, желание есть у многих, но далеко не у каждого найдется нужная сумма для того, чтобы открыть хотя бы самый маленький бизнес. В долги влезать никому не хочется, но даже если решиться на кредит, то банк почти наверняка откажет, так как кредитовать проекты на ранней стадии очень рискованно и он скорее выдаст кредит уже закрепившемуся на рынке бизнесу, у которого уже есть клиенты и определенный доход.

Ситуация кажется безвыходной, но нет. Если вы действительно серьезно намерены открыть свое дело, все проанализировали и продумали бизнес-план, то всегда можно попытать счастье у инвесторов. В отличии от банков, они с удовольствием дадут деньги на проект, если увидят в нем перспективу. Плюсом к этому, они всегда готовы поддержать советами и помочь полезными контактами. Значительно снизив те самые риски от неопытности, с которыми сталкиваются большинство начинающих предпринимателей.

Что же берет инвестор за свое участие в проекте? Определенный процент от доли в бизнесе, о котором они договариваются с фаундером на начальной стадии сотрудничества.

Если у вас есть интересный проект и вам хотелось бы посотрудничать с частным инвестором Андреем Гарусовым, то заявку можно оставить тут: garusov.com.

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