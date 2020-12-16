Экономика

В 60% случаях банки продают финпродукты, в которых их клиенты вообще ничего не понимают

Российские банки в 60% случаев продают сложные финансовые продукты гражданам, не имеющим соответствующих знаний и опыта. К такому выводу пришли в Центробанке РФ.



Иллюстрация: franshiza-top.ru

Недавно регулятор проводил плановую встречу с участниками рынка в ходе обычной надзорно-разъяснительной работы, на которой обсуждались результаты мониторинга предложения в банках инвестиционных продуктов, где Банк России фиксирует ряд недобросовестных практик при продаже сложных продуктов неквалифицированным инвесторам, сообщает ТАСС.

«В частности, последний мониторинг показал, что более 60% таких продаж являются продажами сложных продуктов и структурных инструментов гражданам, не имеющим соответствующих знаний и опыта», - подчеркнули в ЦБ. Там добавили, что регулятор продолжит мониторинг недобросовестных практик, в том числе через свои надзорные полномочия.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила банкам и брокерам письмо с рекомендацией не продавать сложные финансовые продукты населению как минимум год - до введения соответствующего тестирования на понимание рисков. Речь идет в том числе о ряде структурных продуктов, комбинированных банковских вкладах и внебиржевых производных финансовых инструментах (ПФИ).