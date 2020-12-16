Экономика

Псковичей просят сообщать в УФАС о повышении цен на сахар и масло

УФАС России по Псковской области призывает сообщать о повышении цен на сахар и подсолнечное масло можно по номеру «горячей линии» +7 (8112) 62 65 88. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Псковское УФАС России проводит сбор информации с целью мониторинга ценовой ситуации на социально значимые продукты на территории Псковской области, - отметили в пресс-службе. - В настоящее время действует "горячая линия" по вопросам роста розничных цен на социально значимые продукты, в частности, подсолнечное масло и сахарный песок, в магазинах сетевой торговли».

На основании обращений граждан ведомство ведет ежедневный мониторинг цен на социально значимые продукты питания.

Информацию о фактах повышения цен можно также направить на электронный адрес: to60@fas.gov.ru, либо заполнить форму на официальном сайте Псковского УФАС России в разделе «Обратная связь» - «Написать в УФАС».

«Мы рассмотрим каждое обращение и в случае выявления значительного роста цен, будут приняты меры антимонопольного реагирования», - подчеркнули в ведомстве.

При сообщении информации о повышении цен на социально значимые продукты необходимо указывать сведения о продавце и месте реализации продукции, на которую повысили цену, а также сведения о цене товаров.