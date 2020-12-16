Экономика

Расходы бюджета Псковской области на 2021 год увеличены более чем на 292 млн рублей

Согласительная комиссия по проекту закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» провела заключительное заседание. Из-за эпидемиологической ситуации формат работы пришлось скорректировать - вице-губернатор, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова представила итоговый доклад по телефону через громкую связь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Согласительная комиссия провела в течение недели большую работу, по результатам которой администрацией области подготовлена таблица поправок к проекту бюджета», - сказала финансист и озвучила основные цифры.

8 млн рублей дополнительно выделяется на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив. 5 млн рублей будет предусмотрено на деятельность ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» - такая расходная статья, как уточнила Татьяна Баринова, в бюджете появляется впервые. На 2,5 млн рублей увеличивается финансирование мероприятий по охране водных объектов на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

В части увеличения нормативов обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного школьного и дошкольного образования в таблице поправок плюсом заложено 275 млн 299 тысяч рублей - на необходимость выделения дополнительных средств указали в заключениях правовое управление Собрания депутатов и Счетная палата, методика останется прежней. Кроме того, предусмотрены средства в размере 1 млн рублей на индексацию норматива на воспитание и обучение одного ребенка-инвалида в муниципальных дошкольных учреждениях.

По результатам работы согласительной комиссии финансирование расходных статей увеличилось на 292 млн 925 тысяч рублей.

Подводя итоги работы в целом, Борис Полозов отметил, что за четыре заседания согласительная комиссия рассмотрела более 60 предложений и замечаний: «Все сто процентов поступивших в согласительную комиссию обращений мы отработали, и по каждому из них принято то или иное решение, которое отражено либо в протоколе, либо в проекте постановления, либо в тексте самого закона в виде таблицы поправок».

По словам Бориса Полозова, согласительная комиссия была нацелена на рассмотрение системных проблем и поиск путей их решения, но не оставила без внимания и частные обращения.

«Хотелось бы, конечно, сосредоточиться на глобальных вопросах, но вся наша жизнь состоит из мелочей, из этих частных вопросов, складываются системные вещи, поэтому обойтись без решения частных вопросов невозможно», - сказал депутат.

По мнению вице-спикера, формат работы согласительной комиссии является эффективным.

«Я думаю, тот, кто хочет понять весь бюджетный процесс должен хотя бы один раз поучаствовать в работе согласительной комиссии, и тогда начнешь разбираться, с чего все начинается, и как деньги доходят до конечного потребителя. Это хорошая школа, в том числе и для депутатов», - резюмировал Борис Полозов.

Таблица поправок к бюджету области и проект постановления областного Собрания, подготовленные на основании решений согласительной комиссии, будут рассмотрены на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, а затем на сессии регионального парламента. Заключительное пленарное заседание депутатского корпуса состоится 24 декабря.