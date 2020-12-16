Экономика

Проект бюджета Псковской области на 2021 год снова рассмотрят в первом чтении

Псковскому областному Собранию депутатов придется вернуться к рассмотрению проекта бюджета Псковской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщил вице-спикер заксобрания, председатель парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов на заключительном заседании согласительной комиссии, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

«На сессии нам придется вернуться к первому чтению законопроекта о бюджете, а затем рассматривать согласованную таблицу поправок», - пояснил парламентарий.

Заместитель губернатора Псковской области, председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова подтвердила необходимость принятия новых параметров доходов и расходов.

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«В связи с тем, что уже в декабре поступили дополнительные средства из федерального бюджета доходы, первоначально запланированные в проекте закона, увеличены на 4 млрд 565 млн 702 тысячи рублей, - доложила она. - С учетом этих поправок уточненные доходы составят 41 млрд 36 млн 512 тысяч рублей. Дефицит бюджета и размер госдолга остается неизменным».

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Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы депутатов на ноябрьской сессии, отметил, что он не исключает, что депутатскому корпусу снова придется рассматривать проект бюджета на уровне первого чтения.