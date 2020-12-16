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Экономика

Елена Полонская: Депутатские выезды в округа не прошли даром

20.12.2020 22:51|ПсковКомментариев: 0

Глава города Пскова Елена Полонская выразила уверенность, что бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов будет принят во втором чтении. Свое мнение она высказала в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Очень радует, что при формировании бюджета администрация Пскова учла все пожелания и обращения жителей города. Важно, что и наши депутатские выезды в округа, которые мы осуществляли на протяжении года, не прошли даром. Все проблемы, которые обозначали перед нами горожане, нашли отражение в реальном решении», - подчеркнула Елена Полонская.

Отдельную благодарность глава города выразила губернатору Михаилу Ведерникову за повышенное внимание к областному центру и возможность участвовать в федеральных программах. Главу администрации Пскова Александра Братчикова Елена Полонская поблагодарила за эффективные решения, благодаря которым продолжится финансирование муниципальных программ, направленных на улучшение жизни псковичей.

«В сегодняшних условиях, когда вся страна столкнулась с пандемией, нам предстоит сделать мирные и добрые вещи, поэтому бюджет города будет на 60% социально ориентированным. Порядка 52% расходов придутся на сферу образования», - заключила глава Пскова.

Теги: #Гордума #ОМСУ #бюджет #депутаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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