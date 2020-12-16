Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ипотека - 2020 для военнослужащих и не только
алло, мы ищем стартапы
Выбираем подарки в Пскове
76 лет Псковскому ЦСМ
ПСБ: Новые возможности для торгово-сервисных предприятий
Новые банковские услуги для предпринимателей
С двух ног в один сапог
Изменения для владельцев недвижимости с 2021 года
Как минимум, варварство
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Прогулка по (не)доступной среде
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс лучшее новогоднее оформление
безопасность - дело каждого
Самые важные нацпроекты
 
 
 
ещё Экономика 16.12.2020 16:2811 Михаил Кузнецов вошел в состав совета директоров одной из крупнейших угольно-энергетических компаний мира 21.12.2020 07:200 Правительство просят ввести продуктовые карточки для бедных россиян 20.12.2020 22:510 Елена Полонская: Депутатские выезды в округа не прошли даром 20.12.2020 09:441 Стал известен курс рубля первого торгового дня в 2021 году 20.12.2020 09:270 В России получившие господдержку предприятия внесут в единый реестр 19.12.2020 21:290 РФ вводит смешанную экспортную пошлину на лом в размере 5%
 
 
 
Самое популярное 18.12.2020 08:4110 Скончался глава Порховского района Виктор Степанов 18.12.2020 14:1225 Псковский губернатор заразился коронавирусом 18.12.2020 13:171 Памяти Виктора Степанова 18.12.2020 21:188 Точечные ограничения вводятся Указом губернатора на предновогодние и праздничные дни 18.12.2020 12:178 И. о. руководителя ОЭЗ «Моглино» написала заявление об увольнении по собственному желанию
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Правительство просят ввести продуктовые карточки для бедных россиян

21.12.2020 07:20|ПсковКомментариев: 0

В России необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов питание, заявила глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина. Со своей инициативой она обратилась в правительство.

Оглоблина назвала недопустимым повышение цен на базовые продукты в условиях снижения зарплат и роста уровня безработицы. Она напомнила о словах президента России Владимира Путина о том, что дефицита продовольствия в стране нет, а также о поручении министрам разобраться с ценами.

После этого правительство, как отметила член ОП, зафиксировало верхние пределы отпускных цен на сахарный песок и подсолнечное масло. В то же время, как указала она, соглашение с предпринимателями будет иметь силу только три месяца, после чего «снова будет диктовать рынок».

В связи с этим, по мнению Оглоблиной, кабинету министров необходимо подумать о продуктовых карточках, социальном питании или товарах первой необходимости для малоимущих.

Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у Владимира Путина в начале декабря. Глава государства обратил внимание на подорожание ряда товаров, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые и отметив, что ситуация с коронавирусом здесь не при чем.

На большой ежегодной пресс-конференции президент заявил, что производители в России не должны подтягивать внутренние цены на продукты под мировые. По словам Путина, его задел рост цен на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля. В качестве примеров Путин привел хлеб, макароны, сахар и подсолнечное масло, дорожающие несмотря на то, что и зерно, и сахарная свекла, и подсолнечник выращиваются в России.

Кабинет министров принял комплекс мер по стабилизации цен, введя, в частности, экспортную пошлину на подсолнечник и зерно и квоту на поставку зерновых культур за рубеж, а также заключил соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.

Теги: #продукты #Цены #правительство
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы привиться от коронавируса?
В опросе приняло участие 645 человек
21.12.2020, 07:200 Правительство просят ввести продуктовые карточки для бедных россиян 21.12.2020, 07:010 В России могут изменить порядок выплат на детей 21.12.2020, 02:150 Михаил Ведерников рассказал о планах по украшению райцентров 21.12.2020, 02:072 В Псковской области ужесточат ограничения в случае их массового нарушения в новогодние праздники
21.12.2020, 01:490 Псковский губернатор назвал лидера по быстрому освоению бюджетных средств 21.12.2020, 01:360 Губернатор попросил псковичей не забивать его директ несерьезными сообщениями 21.12.2020, 01:181 Десять районных больниц Псковской области капитально отремонтируют за 3 года 21.12.2020, 01:120 Михаил Ведерников назвал «дистанционку» неудобным форматом работы
21.12.2020, 01:077 Заразившийся коронавирусом псковский губернатор находится на изоляции в Москве 21.12.2020, 00:272 Еще почти 400 случаев коронавируса выявили в Псковской области 21.12.2020, 00:040 Прибалтика прекращает авиасообщение с Великобританией из-за нового вируса 20.12.2020, 23:550 Сергей Колосов о псковских банях, городском бюджете и депутатских «хотелках»
20.12.2020, 23:412 Сотни женщин в мире столкнулись с новым последствием коронавируса 20.12.2020, 23:140 Регистрацию третьей российской вакцины от COVID-19 решили перенести 20.12.2020, 23:000 Денис Иванов о городском бюджете, политическом шантаже и решенных проблемах 15-го округа 20.12.2020, 22:510 Елена Полонская: Депутатские выезды в округа не прошли даром
20.12.2020, 22:511 «Тяжелый удар»: Нарышкин рассказал о предательстве в разведке 20.12.2020, 22:431 Новогодние инсталляции с QR-кодами украсили Псков 20.12.2020, 22:300 Великое соединение Сатурна и Юпитера смогут наблюдать россияне 20.12.2020, 22:182 Псковские инфекционисты назвали побочный эффект коронавируса
20.12.2020, 22:020 Григорий Турчин рассказал о приоритетной задаче на 2021 год 20.12.2020, 21:480 Дмитрий Шахов выразил соболезнования семье ушедшего из жизни Виктора Степанова 20.12.2020, 21:320 В Овсище откроется участковый пункт полиции 20.12.2020, 21:230 До 2 градусов тепла и южный ветер прогнозируют псковские синоптики 21 декабря
20.12.2020, 21:010 Елена Маницкая: Отсутствие наружного освещения - самая насущная проблема округа №3 20.12.2020, 20:500 Сразу несколько «горячих линий» откроет для псковичей Росреестр 20.12.2020, 20:400 Сергей Колосов: В том, чтобы отчитывается о своей работе через гордуму, нет ничего зазорного 20.12.2020, 20:213 Рейтинг политической активности. Во власти Ковида 19-го
20.12.2020, 20:020 Денис Иванов рассказал, какие проблемы удалось решить в 15-м округе в 2020 году 20.12.2020, 19:574 Псковичи могут внести предложения по оптимизации дистанционного обучения 20.12.2020, 19:410 Дмитрий Барабанов рассмотрел 17 обращений по ремонту междворовых территорий 20.12.2020, 19:350 Условный срок получил псковский водитель с поддельными правами
20.12.2020, 19:180 Псковским школьникам читают лекции о вреде снюсов и вейпов 20.12.2020, 19:1110 ВОЗ обнаружила новый штамм коронавируса еще в трех странах 20.12.2020, 19:080 Сергей Колосов: Жители 2-го округа Пскова сами не верят своему счастью 20.12.2020, 18:560 Самая умная из «Папиных дочек» вышла замуж за Илью Авербуха
20.12.2020, 18:441 Псковский губернатор поблагодарил сотрудников ФСБ за мир и спокойствие 20.12.2020, 18:414 Кристина Кобызь рассказала, зачем Пскову нужен туристско-информационного центр 20.12.2020, 18:320 Онищенко назвал «реальное средство профилактики» коронавируса 20.12.2020, 18:200 Музыкальная школа №1 в Пскове расширяет направления деятельности
20.12.2020, 18:100 Денис Иванов надеется, что площадь Ленина станет центром притяжения 20.12.2020, 17:530 Кондитерская «Миша» в Пскове участвует в конкурсе на лучшее новогоднее оформление 20.12.2020, 17:360 Федор Постнов: Депутаты сплотились в период коронавируса 20.12.2020, 17:274 В Петербурге при странных обстоятельствах погиб биолог мирового уровня
20.12.2020, 17:230 У властей Пскова остаются нарекания к подрядчикам по уборке улиц 20.12.2020, 17:112 Президент России призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих конфликтов 20.12.2020, 17:000 Около 500 дополнительных мест появилось в детсадах Пскова за год 20.12.2020, 16:582 Псковские единороссы поздравили Андрея Турчака с днем рождения
20.12.2020, 16:427 Сергей Колосов: COVID-19 помешал Банно-прачечному комбинату выйти на самоокупаемость 20.12.2020, 16:350 10 месяцев в колонии проведет пскович за угрозу убийством своей знакомой 20.12.2020, 16:150 В Псковской городской Думе есть место для политики, считает Денис Иванов 20.12.2020, 16:060 На завершающей стадии находится реконструкция усадьбы Беклешова в Пскове
20.12.2020, 15:535 Псковичам разъяснили порядок передачи продуктов пациентам инфекционной больницы 20.12.2020, 15:350 Более 100 депутатских запросов направил по обращениям граждан Сергей Колосов 20.12.2020, 15:180 В Порхове простились с главой района Виктором Степановым 20.12.2020, 15:120 Любовь Николаева рассказала, с какими вопросами чаще всего обращаются жители округа №10
20.12.2020, 15:021 Строить детсад на улице Коммунальной в Пскове будут в ускоренном режиме 20.12.2020, 14:470 Псковская область присоединится к всероссийскому диктанту по общественному здоровью 20.12.2020, 14:330 На время пандемии псковский депутат стал волонтером 20.12.2020, 14:260 В Минске силовики начали задерживать протестующих
20.12.2020, 14:265 Денис Иванов: Когда бизнесмен становится чиновником — это не всегда плохо 20.12.2020, 14:133 Более 31 млн рублей направят на строительство 2-й очереди кладбища «Крестовское» в Пскове 20.12.2020, 14:020 Признаки прослушки телефона назвали россиянам 20.12.2020, 13:420 В Новый год – в новом убранстве
20.12.2020, 13:330 Почти 90 псковичей-участников войны получили продуктовые наборы в округе №15 20.12.2020, 13:260 Глава Минздрава допустил массовую вакцинацию пожилых со следующей недели 20.12.2020, 13:180 Коронавирус никак не сказался на работе Псковской гордумы — Сергей Колосов 20.12.2020, 13:000 Нетрезвого водителя ВАЗа остановили ночью псковские полицейские
20.12.2020, 12:402 Мост через реку Милевку отремонтируют в Пскове к концу ноября 2021 года 20.12.2020, 12:340 Дачную кражу раскрыли полицейские в Островском районе 20.12.2020, 12:161 Анна Кузыченко: В период пандемии успеваемость школьников не снизилась 20.12.2020, 12:0014 В Общественной палате призвали сурово наказать обманувшую Путина журналистку
20.12.2020, 11:471 Новые новогодние украшения в Пскове появились за счет экономии бюджетных средств 20.12.2020, 11:4416 Еще один пациент с COVID-19 скончался в Псковской области 20.12.2020, 11:350 Денис Иванов назвал плюсы и минусы зависимости Пскова от области 20.12.2020, 11:240 В Великих Луках пьяный водитель врезался в опору ЛЭП
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.