Экономика

Правительство просят ввести продуктовые карточки для бедных россиян

В России необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов питание, заявила глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина. Со своей инициативой она обратилась в правительство.

Оглоблина назвала недопустимым повышение цен на базовые продукты в условиях снижения зарплат и роста уровня безработицы. Она напомнила о словах президента России Владимира Путина о том, что дефицита продовольствия в стране нет, а также о поручении министрам разобраться с ценами.

После этого правительство, как отметила член ОП, зафиксировало верхние пределы отпускных цен на сахарный песок и подсолнечное масло. В то же время, как указала она, соглашение с предпринимателями будет иметь силу только три месяца, после чего «снова будет диктовать рынок».

В связи с этим, по мнению Оглоблиной, кабинету министров необходимо подумать о продуктовых карточках, социальном питании или товарах первой необходимости для малоимущих.

Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у Владимира Путина в начале декабря. Глава государства обратил внимание на подорожание ряда товаров, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые и отметив, что ситуация с коронавирусом здесь не при чем.

На большой ежегодной пресс-конференции президент заявил, что производители в России не должны подтягивать внутренние цены на продукты под мировые. По словам Путина, его задел рост цен на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля. В качестве примеров Путин привел хлеб, макароны, сахар и подсолнечное масло, дорожающие несмотря на то, что и зерно, и сахарная свекла, и подсолнечник выращиваются в России.

Кабинет министров принял комплекс мер по стабилизации цен, введя, в частности, экспортную пошлину на подсолнечник и зерно и квоту на поставку зерновых культур за рубеж, а также заключил соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.