Экономика

Псковская область отмечена в числе лидеров по реализации мероприятий ИПР в 2020 году

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева приняла участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Темой мероприятия стало подведение предварительных итогов по реализации мероприятий индивидуальных программ развития регионов в текущем году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, во время вступительного слова Максим Решетников отметил, что ИПР - новый инструмент, призванный довести показатели социально-экономического развития ряда субъектов до общероссийского уровня. В текущем году правительство РФ выделило на реализацию 36 мероприятий в 10 субъектах 10 млрд рублей, за счет чего должно быть создано более 1,2 тыс рабочих мест и привлечено 14 млрд рублей инвестиций.

«Вместе с кураторами из других ведомств мы хотим посмотреть, с какими итогами регионы выходят к концу года, понять, что еще можно сделать за оставшееся время», - отметил Министр экономического развития РФ.

Общий процент исполнения программ по всем регионам на начало декабря составил 72%. Псковская область вместе с Чувашской Республикой - в лидерах по исполнению мероприятий на 2020 год с показателями в 100%.

«Два региона справились с мероприятиями. Но есть регионы, где процент исполнения ниже 50%, что просто недопустимо на конец декабря»,- отметил Максим Решетников и добавил, что помимо итогов текущего года необходимо доложить о готовности регионов к дальнейшей реализации программ в 2021 году.

Вице-губернатор Нинель Салагаева в свою очередь отметила, что в Псковской области в текущем году полностью реализованы 27 мероприятий ИПР, 2 из которых имели финансирование - создание инфраструктуры для ОЭЗ «Моглино» (более 900 млн рублей) и закупка племенного скота для сельхозтоваропроизводителей, которые возводят новые фермы (порядка 100 млн рублей).

На следующий год в ИПР запланировано 4 мероприятия с финансовым обеспечением: продолжение создания инфраструктуры ОЭЗ «Моглино» и возмещение затрат на закупку племенного скота сельхозтоваропроизводителям, которые будут строить новые фермы, создание инфраструктуры для комплексного жилищного строительства, дополнительная капитализация Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области сверх средств профильного нацпроекта.

«К реализации мероприятий следующего года в рамках индивидуальной программы развития Псковская область полностью готова», - отметила вице-губернатор и добавила, что по всем актуальным вопросам регион поддерживает постоянный контакт со специалистами федеральных ведомств и кураторами из Минпромторга РФ.

Дополнительно представители Псковской области и еще одного региона выступили с предложением о создании территорий опережающего развития на территории моногородов, одним из которых являются Печоры. Для этого требуется решение на правительственном уровне, соответствующая заявка уже направлена в Минэкономразвития РФ. Максим Решетников отметил, что данный вопрос будет проработан профильными специалистами в ближайшее время.

Напомним, индивидуальные программы развития были утверждены правительством России в апреле 2020 года для десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития. За каждым из них закреплен куратор на уровне федерального ведомства. Программы рассчитаны до 2024 года, на их реализацию выделено 50 млрд рублей из федерального бюджета. Основная часть мероприятий программ направлена на ускорение темпов развития экономики, привлечение новых инвесторов и повышение качества жизни населения.