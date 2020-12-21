Экономика

Право на налоговый вычет для инвесторов-концессионеров предложили закрепить законодательно

Право на получение налоговых преференций для инвесторов, заключивших концессионное соглашение с Псковской областью либо с одним из муниципальных образований, могут закрепить в законодательстве региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, проект закона «О применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций на территории Псковской области» в Псковское областное Собрание депутатов внес губернатор Михаил Ведерников.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что на сегодняшний день в регионе реализуется 12 таких проектов, 11 из них на муниципальном уровне, один на областном.

Новую меру налоговой поддержки также предложили распространить на налогоплательщиков, заключивших соглашение о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве, что позволит стимулировать интерес инвесторов к инвестпроектам, планируемым к реализации на принципах государственного-частного партнерства.

Еще одна обозначенная в законопроекте категория – налогоплательщики, заключившие соглашение с органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия в области промышленной политики, о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». На сегодняшний день областной комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике заключил соглашения с 7 предприятиями, 6 из которых будут иметь право на применение инвестиционного налогового вычета.

Законопроект устанавливает также ряд ограничений. Инвестиционный налоговый вычет не смогут получить участники региональных инвестиционных проектов, резиденты особых экономических зон, а также организации, применяющие ставку налога на прибыль организаций в соответствии с законами «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» и «Об установлении пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организациям, оказывающим благотворительную помощь стационарным социальным учреждениям области».

Согласно законопроекту при определении инвестиционного налогового вычета организации смогут учесть до 70% инвестиционных расходов текущего периода. Из основных средств, к которым применяется инвестиционный налоговый вычет, предложено исключить легковые автомобили, мотоциклы, спортивные и прогулочные суда.

Для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета размер налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, составляет 5%.

Период действия новой законодательной нормы предлагается установить с 1 января 2021 года до 31 декабря 2027 года.

По оценке профильного органа исполнительной власти, введение дополнительной меры налоговой поддержки может повлечь в 2021 году недополученные доходы в объеме около 100 млн рублей. Эти расчеты являются приблизительными, так как применение инвестиционного налогового вычета носит заявительный характер, и налогоплательщик в каждом конкретном случае анализирует преимущества применения инвестиционного налогового вычета перед использованием амортизации, которая уменьшает налогооблагаемую базу для исчисления налога на прибыль организаций.

Проект закона «О применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций на территории Псковской области» депутатский корпус рассмотрит на декабрьской сессии регионального парламента.