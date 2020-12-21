Экономика

В Великих Луках открыли новый офис Россельхозбанка

Россельхозбанк расширил свое присутствие в Великих Луках – 18 декабря состоялось открытие нового офиса в центре города по адресу: Октябрьский проспект, 29/45, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Новый офис соответствует высоким стандартам банковского сервиса, где физические и юридические лица могут совершать весь комплекс банковских услуг: вклады, кредиты, переводы, обмен и продажа валюты, покупку монет и обслуживание валютных счетов. Также здесь обустройства специальная зона самообслуживания, где можно произвести необходимые банковские операции в формате 24/7.

«Россельхозбанк уделяет внимание не только цифровой трансформации, но и не забывает о традиционной форме обслуживания, понимая, как это важно и клиентам, и сотрудникам. И сегодня мы празднуем переезд в новое комфортабельное помещение, расположенное в центре города. Это позволит с большей эффективностью предоставлять услуги жителям города и оказывать финансовую поддержку местному бизнесу, – подчеркнул директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов. – Хочу добавить, что сегодня Великие Луки – это важный промышленный, культурный и спортивный центр региона, где реализуются крупные проекты во всех сферах жизнедеятельности, поэтому открытие нового полноценного офиса – это необходимость».

Клиенты уже по достоинству оценили обновление и с удовольствием обслуживаются в офисе Банка, соответствующего всем стандартам. «Я давно являюсь клиентом Россельхозбанка. Мне нравится работа сотрудников и отношение к клиентам – всегда помогут и дадут профессиональное разъяснение, – отметила великолучанка Ирина Петрова. – А теперь еще новый офис, куда приходить будет приятнее вдвойне».

Отметим, что в Псковский региональный филиал АО «Россельхозбанк» начал свою работу в 2006 году. В настоящее время в регионе работают 8 дополнительных офисов, расположенных в Пскове, Великих Луках, Острове, Печорах, Невеле, Новосокольниках, Бежаницах и Дно.