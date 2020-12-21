Экономика

В Псковской области в ноябре замедлился рост цен на услуги

Годовая инфляция в Псковской области в ноябре ускорилась и составила 4,4% после 3,8% месяцем ранее. Как сообщил Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России Андрей Федоров, это соответствует среднему значению по России и незначительно выше инфляции по Северо-Западному федеральному округу (4,3%).

Влияние на региональную инфляцию оказали факторы общероссийского характера, в том числе ослабление рубля, снижение предложения некоторых категорий продуктов и непродовольственных товаров.

«В нашем регионе локальные факторы повлияли на сдерживание темпов инфляции. Работа крупного местного производителя мясопродуктов способствовала снижению роста цен на полуфабрикаты из свинины. Рост производства молочной продукции в Псковской области замедлило годовые темпы прироста цен на молоко в регионе - до 2,9%, что ниже, чем в среднем по стране» - сообщил управляющий отделением Псков Банка России Сергей Савин.

Он отметил, что в регионе второй месяц подряд уменьшается прирост цен на услуги. В ноябре этот показатель составил 2,1% после 2,9% в октябре. «В Псковской области развивается авиасообщение - открываются новые рейсы, повышается транспортная доступность. Это повлияло на снижение стоимости авиабилетов и вызвало замедление роста цен на услуги пассажирского транспорта в целом», - рассказал Сергей Савин.

Подробный информационно-аналитический комментарий об инфляции в Псковской области в ноябре опубликован на региональном разделе официального сайта Банка России.