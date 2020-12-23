Любимые скидки для любимого оливье: «Прасковья Молочкова» приглашает в «Магниты» за майонезом

До 7 января в псковских магазинах федеральной сети «Магнит» действует промоакция на майонез «Провансаль» 51%-ной жирности от «Прасковьи Молочковой».
Важный ингредиент многих новогодних и рождественских блюд можно приобрести со скидкой 23%. Сейчас стоимость 900-граммового ведерка майонеза составляет всего 94,99 рублей (прежняя цена 123,99 рублей). «Прасковья Молочкова» - это майонез без ароматизаторов, ГМО и красителей, с приятным вкусом и нежным ароматом горчицы.
На Новый год можно попробовать приготовить необычный салат оливье - с маслинами!
Вам потребуется:
1 куриное филе
2 ст. л. растительного масла
2 клубня картофеля
1 морковь
2 яйца
1 яблоко
1 маринованный огурец
50 г маслин
50 г зеленого лука
200 г майонеза «Прасковья Молочкова»
1 зубчик чеснока
1 ст. л. лимонного сока
1 ст. л. рубленой зелени
соль
молотый черный перец
Приготовление:
1. Куриное филе вымыть, хорошо обсушить и обжарить на растительном масле. Картофель и морковь отварить до готовности, дать остыть. Яйца сварить вкрутую и очистить.
2. Филе, картофель, морковь и яйца нарезать мелкими кубиками. Так же нарезать яблоко и маринованные огурцы. Маслины и зеленый лук нарезать тонкими колечками.
3. Для соуса чеснок пропустить через пресс, перемешать с майонезом, лимонным соком, зеленью. Посолить и поперчить. Приготовленным соусом полить ингредиенты салата и перемешать.
«Прасковья Молочкова»: с рождения с Вами!