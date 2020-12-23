Экономика

Лесоматериалы составили основной объем экспорта в Псковской области

Основной объем экспорта в Псковской области составляют лесоматериалы — 86%. Об этом говорилось в ходе публичных онлайн-обсуждений результатов правоприменительной практики управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям за истекший период 2020 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Также Россельхознадзор зафиксировал тенденцию падения объемов ввоза импортной продукции животного происхождения на 10% в Псковской области, а также увеличения количества товаров, отправляемых на экспорт. В Псковской области экспорт вырос в 2,3 раза от количества партий по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, во время мероприятия начальник отдела государственного надзора в области карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна Виктория Скулыбердина рассказала, что в псковском регионе сняли карантин по золотистой картофельной нематоде на 317 земельных участках.