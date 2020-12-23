Экономика

Бюджет Пскова на 2021 год приняли депутаты

Бюджет города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов принят во втором чтении, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии. С основным докладом выступила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт.

Перед рассмотрением вопроса депутаты внесли поправки в решение от 7 декабря о принятии бюджета в первом чтении, связанные с изменением суммы безвозмездных поступлений в городскую казну.

Таким образом, с учетом изменений общий объем доходов бюджета города Пскова составит 6 млрд 295 млн рублей, объем расходов - 6 млрд 431 млн рублей. Дефицит бюджета равен 135 млн 696 тысяч рублей. Дополнительно в 2021 году поступят 546 млн рублей, в 2022 году - 389 млн рублей, и в 2023 году - 208 млн рублей.

Согласно основным характеристикам бюджета на плановый 2022 год, общий доход бюджета - 5 млрд 911 млн рублей, объем расходов - 5 млрд 999 млн рублей, дефицит бюджета - 87 млн 466 тысяч рублей.

На 2023 год планируются следующие показатели бюджета: объем доходов - 5 млрд 575 млн рублей, объем расходов городского бюджета составит 5 млрд 643 млн рублей, дефицит - 67 млн 980 тысяч рублей.

Резервный фонд администрации Пскова на каждый плановый период предлагается утвердить в сумме 749 тысяч рублей.

Бюджет, как отмечалось ранее, носит социальную направленность. В следующем году на строительство детского сада на 120 мест по улице Коммунальной, 56 Пскову будет направлена субсидия в размере 91 млн рублей. На реализацию федерального проекта в сфере культуры в школу №2 закупят музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы на 4 млн 815 тысяч рублей. Учителям, ведущим классное руководство, полагается ежемесячная доплата. На эти цели федеральный бюджет выделил 77 млн рублей.

Помимо этого, для реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» запланирована реконструкция здания по улице Коммунальной, 25 на сумму 37 млн рублей. Помещение оборудуют под центр спортивной гимнастики. Субсидия в размере 151 млн рублей на следующий год пойдет на организацию горячего питания детей начальной школы.

На второй этап реконструкции улицы Леона Поземского будут получены средства в рамках софинансирования из областного бюджета, в размере 150 млн рублей в 2021 году и 126 млн рублей в 2022 году. 34 млн поступят на устройство магистральных инженерных сетей водоснабжения для комплексной застройки деревни Борисовичи.

Также 8,9 млн рублей будет выделено на подземный водозабор.

В завершение Тамара Винт отметила, что, несмотря на то, что бюджет будет непростым, он сформирован сбалансированным и сможет обеспечить жизнедеятельность города.

Депутаты большинством голосов приняли бюджет во втором чтении, перед этим предложив ряд поправок. Против высказался только представитель партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков, воздержались коммунисты Александр Баев и Олег Луценко.

Добавим, в бюджете найдет свое место приложение №19, в котором будут отражены ассигнования на решение проблем в одномандатных округах.