Экономика

Олег Брячак: Бюджет Пскова растет приличными темпами

Фракция «Справедливой России» в Псковской городской Думе поддерживает бюджет города Пскова во втором чтении. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, позицию депутатов-эсеров на сессии 25 декабря обозначил депутат Олег Брячак.

«Бюджет необходимо принять. А тем, кто воздерживается, напоминаю, что в 2018 году он (доходы — ред.) составлял 4,7 млрд рублей, в 2019 - 5,4 млрд рублей, а в 2020 - 6,5 млрд рублей. То есть мы понимаем, что бюджет растет, и растет достаточно приличными темпами», - констатировал Олег Брячак.

Он также подчеркнул, что «команда губернатора Михаила Ведерникова преображает город». «Бюджет не уменьшается, а увеличивается, поэтому наша позиция однозначна: мы за данный бюджет», - резюмировал он.