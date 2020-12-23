Экономика

Александр Баев объяснил, почему воздержался от принятия бюджета Пскова-2021

Заместитель главы Пскова, депутат Псковской городской Думы Александр Баев объяснил, почему воздерживается от принятия городского бюджета. Свое мнение он высказал на сессии 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Не хочу принизить заслуги администрации Пскова. Уверен, что администрация города, в частности, финансовое управление, приложила максимум сил, чтоб наполнить бюджет средствами. Не хочу обвинить администрацию области, потому что она тоже работает исходя из объемов, которые доводятся из федерального бюджета», - отметил он на сессии 25 декабря.

«Но я не могу поддержать бюджет, в котором мы радуемся тому, что сможем отремонтировать в 2021 году шесть дворов, хотя только по сформированным проектам в ремонте нуждаются порядка 200. Я не могу принять бюджет, которым мы не можем поддержать муниципальные предприятия. Не могу поддержать бюджет, в котором мы постоянно ищем средства, чтобы отремонтировать спортзал, кровлю, потолок. Мы не можем голосовать за бюджет, когда не можем найти средства, чтоб отремонтировать отопление в детском саду», - добавил Александр Баев.

Ему возразил депутат Иван Цецерский. «Если мы забаним бюджет, администрация не сможет вовремя объявить конкурсы», - констатировал он. То, что бюджет не отвечает всем запросам и не решает все задачи, - это правда, но в него можно будет вносить правки в течение года, добавил он. За принятие бюджета также высказалась глава города Елена Полонская.