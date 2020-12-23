Экономика

Олег Брячак поднял вопрос о занижении стоимости муниципальных помещений для коммерческих фирм

Вопрос о занижении стоимости муниципальных помещений для коммерческих организаций поднял на сессии Псковской городской Думы депутат Олег Брячак. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое мнение на этот счет он высказал в рамках обсуждения вопроса об условиях приватизации арендуемого управляющей компанией «Жилсервис» помещения на улице Западной, 25а.

В проекте решения указывается, что помещение предлагается продать за 6 053 750 рублей.

«Вторичное жилье на Западной стоит от силы 35 тысяч рублей за метр, если с ремонтом — 40 тысяч рублей и выше. Не понимаю, кто сделал оценку, занизив реальную стоимость помещения, и не очень понимаю, почему мы, депутаты, должны принимать участие в этой схеме — по-другому это назвать не могу. Это низкая цена для коммерческого помещения по данному адресу», - отметил Олег Брячак и предложил проголосовать против и сделать переоценку стоимости помещения на Западной.

«Таких цен в природе нет. Мы полтора миллиона выиграть можем с этого помещения», - заявил депутат. Его позицию поддержал замглавы города Александр Баев, вспомнив, что «у нас такое уже было в практике, когда после переоценки стоимости помещения городской бюджет выигрывал сотни тысяч рублей». Согласился со справедливостью доводов Олега Брячака и глава городской администрации Александр Братчиков.

В конечном счете депутаты перенесли рассмотрение вопроса и вернутся к нему после того, как переоценка стоимости помещения на Западной будет проведена.