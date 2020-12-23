Экономика

Псковских предпринимателей просят оценить эффективность антикризисной господдержки

Центр «Мой бизнес» Псковской области проводит опрос предпринимателей региона о господдержке в условиях пандемии коронавируса. Опрос опубликован на сайте центра.

Представителям МСП предлагают оценить, какие антикризисные меры поддержки были эффективны и востребованы? Кроме того, предпринимателей просят указать, какие из мер поддержки были наиболее удобны в получении.

Среди антикризисных мер поддержки МСП перечислены такие, как гранты на выплату зарплат и решение других неотложных задач, субсидии на средства индивидуальной защиты, отсрочка по аренде и кредитам, кредит под 0% на выплату зарплаты, отсрочка по страховым взносам и налогам на полгода, льготные микрозаймы государственных МФО и другие.

Пройти опрос можно здесь.