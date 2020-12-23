Экономика

Петербургский инвестор отказался строить крупную молочную ферму в Псковской области

Агрокластер «Красное знамя», принадлежащий миллиардерам, совладельцам компании «Евроинвест» Андрею Березину и Юрию Васильеву, а также главе УК «Гео» Максиму Бондареву, отказался от планов масштабного увеличения поголовья коров и строительства крупной молочной фермы на кредитные средства в Псковской области. Вместо этого агрохолдинг запустил собственное молочное производство и увеличил площади посевных земель. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой пресс-службу инвестора.

По словам Березина, сейчас агрокластер начал выходить на самоокупаемость.

Предполагалось, что поголовье на новой молочной ферме составит около 1,2 тыс. голов, объемы производства - более 13 тыс. л молока в год. Инвестиции оценивались в сумму до 1 млрд рублей.

Отказ от строительства крупной молочной фермы Максим Бондарев назвал «абсолютно правильным решением в нынешних экономических реалиях». «Начав с небольших объемов переработки в 3 тонны молока в сутки, мы полностью обеспечиваем его сбыт в Псковской области. Для оперативной доставки продукции уже приобретен дополнительный авторанспорт», - сказал он.

Дойное стадо агрокластера сейчас насчитывает порядка 300 голов. Рынок сбыта пока ограничен Псковской областью, но в планах компании стоит вывод своей молочной продукции и в Ленинградскую область, и в Петербург.

В 2020 году «Красное знамя» ввело в сельхозоборот более 700 га посевных земель, увеличив посевные угодья до 2,5 тыс. га (общая площадь принадлежащего агрокластеру земельного фонда составляет 6,5 тыс. га).

Агрокластер «Красное знамя» в Дновском районе Псковской области сформирован на базе нескольких сельхозпредприятий, головным из которых является ООО «Красное знамя», расположенное в селе Выскодь. Эти предприятия были выкуплены «Евроинвестом» в 2010-2011 годах.

Отметим, что данный инвестпроект не имеет никакого отношения к проекту по строительству современной молочной фермы в Новосокольническом районе, реализуемый ОАО «Красное знамя» (возглавляемое Андреем Козловым).