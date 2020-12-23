Экономика

Стоимость биткойна впервые превысила $27 тысяч

Стоимость биткойна продолжает обновлять исторический максимум. Цена биткойна превысила $27 тыс., свидетельствуют данные сервиса CoinMarketCap, который высчитывает среднюю стоимость криптовалюты больше чем по 20 биржам. Напомним, что биткойн преодолел отметку в $26 тыс. в ночь на 27 декабря.

По состоянию на 9:32, биткойн оценивается в $27 443,45. За семь дней криптовалюта подорожала на 17%. Курс Ethereum составляет $653,29 (+0,18% за неделю), XRP — $0,29 (48,15%).

Как отмечает «Коммерсант», рост стоимости биткойна происходит на фоне ужесточения государственного контроля за рынком криптовалют. Вместе с тем иск Комиссии по ценным бумагам США (SEC) к стартапу Ripple, эмитенту XRP, привел к стремительному падению стоимости риппла.